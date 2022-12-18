因为《财阀家的小儿子》回过头追《旧案寻凶》，没想到看到这些「熟面孔」！「姑姑」金信禄将加盟第2季与「爷爷」李星民「二搭」

为了「爷爷」李星民 去看《旧案寻凶》，结果《财阀家的小儿子》「大伯」、「李室长」、「炫优妈妈」也出现了！
今年底（2022年）话题作《财阀家的小儿子》，描述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子陈导俊，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。今晚（18日）将播出第14集，香港观众可在黄Viu煲剧平台收看，台湾观众则可到friDay影音追看哦！
在剧中，曾出演电视剧《少年法庭》、《记忆》、《未生》、电影《南山的部长们》、《北风》等作品的李星民，饰演宋仲基的爷爷「陈养喆」。李星民可谓剧中灵魂人物，在第11集更展现疯狂演技，短短一分钟令剧迷叹为观止。随著作品讨论度越来越高，李星民的低潮过往也再次被提及：出道近40年的他原来曾历经20年默默无名的时期，更一度要靠太太养。
应该有不少粉丝和小编一样，因为《财阀家的小儿子》回过头追看Disney+於今年（2022年）10月底公开的《旧案寻凶》（共8集）吧？李星民在剧中变身为「老刑警」金宅禄，他突然被卷入一场谋杀案，还成为案件嫌疑人。在真凶的恐吓之下，对过去案件重新展开调查。剧情悬疑烧脑，节奏也相当紧凑，喜欢「悬疑剧」的观众真的必追！
有趣的是，除了李星民以外，还有几位《财阀家的小儿子》的演员出现在《旧案寻凶》里：「大伯」尹帝文饰演「毒贩」、「李室长」郑熙泰饰演「同事」、「炫优妈妈」徐正妍饰演「心理医生兼网漫作家」等。
另外，李星民、景收真、李学周等都将回归《旧案寻凶》第2季，而《财阀家的小儿子》「姑姑」金信禄则做为新上任的组长「延珠贤」加盟，与「爷爷」再次合作。
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