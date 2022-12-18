SHINee珉豪將帶來「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」1月29日開春最驚喜!

堪稱「顏值零死角」韓流男團SHINee「門面擔當」的珉豪，確定將於2023年1月29日於TICC台北國際會議中心舉辦「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」粉絲見面會！珉豪希望能感受台灣的年節氣氛外，他也將帶著最精彩的演出內容，同時獻唱最新專輯作品，讓粉絲近距離感受他的舞台魅力。珉豪也大呼想念台灣粉絲們。

珉豪說：「真的很久沒來台灣見SHINee WORLD了！很想念你們，你們對SHINee的支持總是沒少過，這次我將帶著自己最新的專輯與大家見面，其實我是很期待又有點緊張的，因為這是我的首張個人專輯，很想馬上帶著作品與你們分享，聽聽你們的建議，到時請務必多多指教！」。珉豪的演藝優質形象，深受各地粉絲喜愛，從未有負評的他，出道至今，始終把「SHINee」的榮譽視為生命般存在，出道14年，終於推出首張個人專輯「CHASE」，珉豪同時巧思的把名稱致敬成員泰民「ACE」、鐘鉉「BASE」、KEY「FACE」與溫流「VOICE」各自首張個人專輯名的相同尾音，珉豪表示，這張專輯是自己出道14年來首張個人專輯，過程中花了相當多心思參與，也嘗試不少演唱方式來呈現出歌曲本身的元素，「我很喜歡嘻哈與R＆B，因此很想挑戰這類的音樂，非常感謝製作團隊在過程中給我很多意見，也很耐心的聆聽我的想法！」，從「可以這樣」漸漸變成了「原來還可以做更多這樣」的珉豪，交出了頗為滿意的成績單，「我還要特別謝謝泰民、KEY、溫流、銀赫、允浩等許多朋友給我的肯定與意見，這對我都是非常珍貴的！當然家人與粉絲也是！」珉豪說。



不管再忙，都與家人感情甚篤的珉豪，過年期間，也預計安排數天好好陪伴家人過節，問他的新年新希望為何？珉豪說：「首先一定是希望SHINee 與 SHINee WORLD永遠心都在一起，我的家人、朋友平平安安、身體健康！我的首張個人專輯『CHASE』能獲得更多的肯定！」。

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