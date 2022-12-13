《財閥家的小兒子》霸氣會長李星民：曾歷低潮窮到要老婆養！拍劇逆轉成「霸屏級」

成功男人的背後，總有一個默默支持著他的女人！

韓劇《財閥家的小兒子》集合一眾好戲之人，包括「韓流男神」宋仲基、「百想影帝」李星民及「氣質女星」申鉉彬，昨晚播出的一集更首次衝破20%收視（21.137%），正追趕上《天空城堡》及《夫妻的世界》的收視紀錄！由李星民飾演的順洋集團霸氣會長「陳養喆」是劇中靈魂人物，與宋仲基飾演的孫兒陳導俊暗中針鋒相對，昨日更突然失智、瞬間變瘋，一分鐘的演技爆發令劇迷嘆為觀止。



李星民可說是「霸屏級」演員，即在任何一部劇集、電影都可以看到他的身影，出道接近40年的他原來也曾經歷20年默默無名的時期，更一度要靠太太養。

話劇演員身份出道的李星民早年受訪時，表示在劇團認識了擔任編舞家的太太，並透露當時的自己因爲無錢，所以常常在劇場解決三餐，如果想「食好啲」都要向朋友借錢，形容自己如同「乞丐」，可幸女方並無因此嫌棄，唯李星民自知經濟拮据，所以曾向對方提出三年內不結婚的條件，但二人最終在拍拖一年後還是決定結婚。



李星民坦言婚後因爲要養家所以並無生育計劃，但度蜜月期間太太意外懷孕令他一度感到驚慌，「雖然對女兒感到很抱歉，但當時聽到懷孕的消息真的標冷汗，這是我人生第一次感受到的恐懼。」他在女兒出生後決定獨自到首爾發展，同時太太都一起努力工作，一邊照顧年幼的女兒及提供老公生活費。李星民回想起獨自在首爾生活的片段仍歷歷在目，因當時的他每天都是依靠劇團送的杯麵充飢。



直到2004年，李星民開始轉戰電視圈，憑紮實的演技廣為觀眾認識，生活逐漸變好，其後亦接家人到首爾生活。要提到他的代表作必定是2014年主演的《未生》，他在劇中飾演的吳科長令觀眾印象深刻，不過李星民曾一度對自己的演技感到憂慮，坦言如果有機會重新開始，一定不會選擇做演員，反而想從事很簡單的工作。幸好李星民在演藝路上還是繼續堅持，才可讓更多的觀眾認識到他，就連Do姐（鄭裕玲）都讚嘆他的攝人魅力！



改編自同名網路小說，Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順洋家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生！為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，誓要在上流社會掀起腥風血雨！香港觀眾逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集的最新進度。



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