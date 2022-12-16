明年2月真的很多韓星來香港：鄭恩地跟REN都分別要來啦～

日前已經有不少韓星宣傳2月要來香港，分別有HIPHOP廠牌AOMG的歌手、VIVIZ、李宰旭，現在又有２位宣佈要來啦！

分別就是在2月5日於九龍灣國際展貿中心匯星舉行《2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN HONG KONG》的Apink主唱鄭恩地！鄭恩地先在上個月發行了個人新專輯《log》，並在韓國舉行了兩場個人演唱會。而明年1月份將會到台灣舉行首場海外站，而香港是第二場海外演出。

演出日期： 2023年2月5日（星期日）

演出時間： 晚上7時

演出地點： 九龍灣國際展貿中心匯星



另一位是REN，將在2月26日於九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行《2023 REN FAN CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》，這也是NU'EST解散後，首次來香港跟大家見面！

演出日期：2023年2月26日(日)

演出時間 : 晚上7時

演出地點 : Music Zone@E-Max , KITEC



以上2項活動的票價、坐位圖及購票詳情等內容，尚未更新，如想知道，就密切留意啦！

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