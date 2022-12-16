健身狂人集結！SJ東海做客金鍾國節目、自曝運動是為了「生3個小孩」，網：「你們兩個都是歌手啊！」

金鍾國YouTube頻道昨天更新了和Super Junior東海一起健身的影片，因兩人都是運動愛好者，氣氛顯得格外和睦，但最後東海還是忍不住說「好想逃」XD

開場時東海大方表示不需要幫SJ宣傳新專輯，接著又不斷介紹新歌XD因為這次有翻唱Turbo的滑雪場名曲《White Love》，剛好跟這期節目同時公開。



金鍾國帶著東海依次訓練了肩部、背部和胸部肌肉。 東海也常來健身房，而且因此在金鍾國的節目露臉好幾次、被網友調侃快要變成「Little金鍾國」，但接受金鍾國一對一指導還是感覺很不一樣，強烈推薦大家都來請金鍾國當私教XD



東海運動到一半時感歎「GYM鍾國」真是世界上最好的content，因為不需要做別的，只是純粹的運動而已XD但到後半段逐漸支撐不住，偷偷對鏡頭說：「好想逃跑。 真不是開玩笑的。 還剩什麼要做？」



金鍾國自豪地問是不是平時沒感覺的地方都有感覺了？ 東海：「因為是平時不會用到的重量啊！」金鍾笑著說國東海平時不是很親切嗎，快要累掛的東海：「現在很火大啊！」



東海開始沒話找話增加聊天、拖延運動時間，提到自己勤奮運動的另一個原因是「想生3個健康的小孩」。 PD問他今年多少歲了？ 東海：「27。」 講完大家都爆笑XD



金鍾國還給東海介紹了拉力帶的使用方法，東海頓覺這是好物，建議金鍾國做一批聯名限量版，不用太多，270萬個就好XD兩人還相約下次一起去打拳，東海大讚拳擊是「浪漫、經典、帥氣」的運動，兩個人對運動的熱情真的很高，連PD都感歎難以相信他們是歌手前輩和晚輩的關係~



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