「歐巴，你太吵了XD」李棟旭真心求教粉絲：這些人到底是什麼心理？！

「我這麼努力、認真地和你們溝通，你們居然嫌我煩」，李棟旭也很無語+委屈。

社交軟體Universe推出的PM（Private Message，付費聊天app）深受粉絲們的喜愛，每月話7900韓幣就能訂閱到自己喜歡粉絲的私人短訊，可以留言，也可以接收本命發來的群聊資訊，是一種全新的明星、粉絲互動方式。 李棟旭自從8月開通了PM之後，就超愛通過PM和粉絲們互動，經常閃現留言、曬照，還說因為粉絲們付費了，所以自己應該盡心儘力服務大家，這樣才不算辜負粉絲們所花的錢。



最近李棟旭有問題問大家，在PM上提問「我真的很好奇這類人的心理」。 原來是PM是付費app，但有使用者卻讓明星不要再發信息了，這讓他很不理解對方的行為。 李棟旭稱：「那取消訂閱，或者關閉通知，亦或是刪掉app不就好了嘛？ 」原來是李棟旭也收到過粉絲發來的類似短訊，說「歐巴，你太吵了」，李棟旭又說：「哪怕只是訂閱，我就已經很感激大家了，但我還是很好奇這些人的心理，付費app為什麼要這樣，不過我還是很感謝他們。 」



프메로 ㅈㄹ하는 심리가 궁금한 이동욱

마지막 저메추가 존나 킬포 pic.twitter.com/Tsli5N8K6p — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) December 12, 2022

看到李棟旭提問的粉絲們擔心李棟旭會傷心，紛紛問候他，李棟旭解釋：「不會啦，不會受傷，也不會生氣，這根本就不會傷到我，我是真的好奇才問大家，很想面對面看一看對方是什麼表情。 就當我是『關種』吧，還請繼續訂閱哦，我真的很感謝大家，那就把這個解不開的謎題當做永遠的謎題吧。 」

相關消息也引發了民眾們的熱議，有網友留言表示：「明明都知道明星藝人會看短訊，怎麼還有人說這種話」、「李棟旭處理得很紳士」、「歐巴也太溫柔了吧」、「我也很無語，嫌人家煩，你就不要花錢啊」、「 這種人的心理我也並不是很理解」等。

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