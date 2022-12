明年2月真的很多韩星来香港：郑恩地跟REN都分别要来啦～

日前已经有不少韩星宣传2月要来香港,分别有HIPHOP厂牌AOMG的歌手、VIVIZ、李宰旭,现在又有2位宣布要来啦!

分别就是在2月5日於九龙湾国际展贸中心汇星举行《2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN HONG KONG》的Apink主唱郑恩地!郑恩地先在上个月发行了个人新专辑《log》,并在韩国举行了两场个人演唱会。而明年1月份将会到台湾举行首场海外站,而香港是第二场海外演出。

演出日期: 2023年2月5日(星期日)

演出时间: 晚上7时

演出地点: 九龙湾国际展贸中心汇星



另一位是REN,将在2月26日於九龙湾国际展贸中心Music Zone举行《2023 REN FAN CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》,这也是NU'EST解散后,首次来香港跟大家见面!

演出日期:2023年2月26日(日)

演出时间 : 晚上7时

演出地点 : Music Zone@E-Max , KITEC



以上2项活动的票价、坐位图及购票详情等内容,尚未更新,如想知道,就密切留意啦!

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻