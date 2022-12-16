明年2月真的很多韩星来香港：郑恩地跟REN都分别要来啦～

日前已经有不少韩星宣传2月要来香港，分别有HIPHOP厂牌AOMG的歌手、VIVIZ、李宰旭，现在又有２位宣布要来啦！

分别就是在2月5日於九龙湾国际展贸中心汇星举行《2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN HONG KONG》的Apink主唱郑恩地！郑恩地先在上个月发行了个人新专辑《log》，并在韩国举行了两场个人演唱会。而明年1月份将会到台湾举行首场海外站，而香港是第二场海外演出。

演出日期： 2023年2月5日（星期日）

演出时间： 晚上7时

演出地点： 九龙湾国际展贸中心汇星



另一位是REN，将在2月26日於九龙湾国际展贸中心Music Zone举行《2023 REN FAN CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》，这也是NU'EST解散后，首次来香港跟大家见面！

演出日期：2023年2月26日(日)

演出时间 : 晚上7时

演出地点 : Music Zone@E-Max , KITEC



以上2项活动的票价、坐位图及购票详情等内容，尚未更新，如想知道，就密切留意啦！

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