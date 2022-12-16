Hot body實在太辣！BTOB李旼赫「僅著底褲」拍寫真豪秀肌肉，網：「這是不花錢能看的嗎？」

童顏面孔魔鬼身材，這才是李旼赫該拍的廣告啊！

男團BTOB成員李旼赫一向以熱愛運動和身材好著稱，一年365天裡360天都會運動，就連非營業的「淡季」都保持輪廓分明的肌肉線條。 今年2月出演《全知幹預視角》時公開居家生活和運動的日常，在家裡不穿上衣走來走去，讓觀眾大飽眼福。





不過李旼赫表示拍節目其實有點不真實，因為他平時在家什麼都不會穿、就是「自然的生活著」，引起不少粉絲遐想~沒想到最近這次拍寫真連長褲都脫掉、只穿一條貼身底褲，離大家的遐想畫面又近了一步！XD

韓國雜志《Arena Homme+ Korea》昨日通過官方IG公開李旼赫為某品牌拍攝的內衣寫真，以Young&Luxury為主題展現日暮時分的慵懶氛圍，李旼赫時而穿著居家服、時而僅著一條底褲，大方展露雕刻般的健美身材：







印象中很少有男偶像會接如此火辣的代言，感謝李旼赫堅持不懈的自我管理和對身材的自信，真的每一處線條都是藝術品啊：







網友：「OMG！不敢直視超過5秒啦」、「衣服給我穿好！拉鏈拉起來！」、「你已擁有一切，除了我的號碼」、「真的是不花錢可以看的嗎」。



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