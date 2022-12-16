Hot body实在太辣！BTOB李旼赫「仅著底裤」拍写真豪秀肌肉，网：「这是不花钱能看的吗？」

童颜面孔魔鬼身材，这才是李旼赫该拍的广告啊！

男团BTOB成员李旼赫一向以热爱运动和身材好著称，一年365天里360天都会运动，就连非营业的「淡季」都保持轮廓分明的肌肉线条。 今年2月出演《全知干预视角》时公开居家生活和运动的日常，在家里不穿上衣走来走去，让观众大饱眼福。





不过李旼赫表示拍节目其实有点不真实，因为他平时在家什么都不会穿、就是「自然的生活著」，引起不少粉丝遐想~没想到最近这次拍写真连长裤都脱掉、只穿一条贴身底裤，离大家的遐想画面又近了一步！XD

韩国杂志《Arena Homme+ Korea》昨日通过官方IG公开李旼赫为某品牌拍摄的内衣写真，以Young&Luxury为主题展现日暮时分的慵懒氛围，李旼赫时而穿著居家服、时而仅著一条底裤，大方展露雕刻般的健美身材：







印象中很少有男偶像会接如此火辣的代言，感谢李旼赫坚持不懈的自我管理和对身材的自信，真的每一处线条都是艺术品啊：







网友：「OMG！不敢直视超过5秒啦」、「衣服给我穿好！拉链拉起来！」、「你已拥有一切，除了我的号码」、「真的是不花钱可以看的吗」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻