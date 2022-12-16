EXO 7人合體登上舞台！成員們還透露很快就會回歸：「伯賢退伍後就會出專輯」

SM娛樂日前宣布2023年1月1日將舉行的《2023 S.MTOWN LIVE:SMCU PALACE@KWANGYA（曠野）》線上演唱會，將聚集所有所屬藝人，爲粉絲們獻上豐富而獨一無二的舞台。

15日進行事前預錄，EXO成員Xiumin、Suho、Chen、燦烈、D.O.、KAI和世勳參與錄製。之後，有粉絲分享後記：「都敬秀歷代級真男人，向我們透露了 EXO 明年的計畫，還說伯賢退伍後不久就會出（專輯）的，真的是要瘋了！」、「KAI說EXO要回歸了」等等。

도경수 레전드상남자

엑소 내년 계획 스포해달라니까 쿨하게

백현이 나오고 얼마있다가 나올거에요~ ㅁㅊ — 수호투나잇 (@SH2O_night) December 15, 2022

消息一公開，也讓粉絲紛紛表示：「真的真的超期待」、「感覺伯賢入伍了一個世紀」、「終於嗚嗚嗚」、「應該會在出道日出來吧！11週年紀念」、「但得到確認後發現嘴角升天中」、「EXO竟然要回歸了嗎」等等。



而伯賢在去年5月6日入伍，在結束基礎軍事訓練後，開始以社會服務要員身分服役，並預計於2023年2月4日退伍。



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