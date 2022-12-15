《人生胜利组》「恶女」妍雨有望首次担任女主角！与金明洙、崔振赫合作MBC新剧《会计事务所》

希望妍雨能在演员之路上越走越好！



先前，有消息指出，金明洙（INFINITE L）与崔振赫将主演MBC新水木剧（周三、四播出）《会计事务所》，预计今年年末（2022年）开拍、明年上半年首播。该部作品描述拥有悲剧家族史的「张浩宇」，作为第一个也是唯一的高中毕业生进入「泰日会计事务所」担任会计师，实现自己梦想的故事。

若上述两位男演员均确定出演，金明洙将饰演「泰日会计事务所」的会计师「张浩宇」。这也是金明洙自今年8月退伍后，继2021年《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》时隔2年的作品。

崔振赫则将饰演会计事务所里的高阶主管、12年资历的会计师，同时也是一位「妈朋儿」（妈妈朋友的儿子，比喻所有条件都相当完美的人）。

女团MOMOLAND出身、今年凭Disney+漫改剧《人生胜利组》的「恶女演技」获得关注的妍雨，则有望出演女主角。此前，妍雨曾出演过《达利和马铃薯汤》等电视剧，经由《人生胜利组》的「恶女吴如真」，作为演员渐渐打开认知度。不少粉丝希望妍雨能在演员之路上越走越好，也期待她首次担任女主角的表现。

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