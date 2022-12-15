港星顧紀筠花式炫富驚呆韓國人！橙色盒子裝飾聖誕樹，衝上韓國熱搜榜

香港知名演員兼主持人顧紀筠（Priscilla Ku）突然登上韓網熱搜。
原因只是顧紀筠的奢華愛馬仕聖誕樹也震驚到了韓國人。 顧紀筠日前在SNS上分享了佈置聖誕樹裝飾的的照片，聖誕樹周圍的裝飾品清一色全都是愛馬仕標誌性的橙色盒子。 甚至連聖誕樹上面，還被掛上了很多愛馬仕的mini包，十分高調也十分貴氣。 顧紀筠還給網友留言，稱自己今年聖誕樹的主題就是橙色盒子。而照片背景則是超大的豪宅，同樣吸引人的目光。顧紀筠留言寫道：「今年聖誕樹的主題是「橙色盒子」！所以家裏及工作室都是同一個主題！這個想法已經有好幾年，終於成事！ 」有韓媒報導了相關消息之後，顧紀筠很快就登上了熱搜，一度成為熱搜榜第二名，韓媒解釋這些名包中有一隻價格高達7.5億（韓幣），奢華程度另韓國網友很震驚。 很早之前韓國娛樂新聞就關閉了留言通道，僅剩下「讚」、「溫暖」、「無語」、「傷心」、「生氣」等5個表情包，這則新聞下點擊率最高的則是「無語」，韓國網友估計也沒見過這樣的陣仗。
從照片上看，早已60歲的顧紀筠無論是皮膚還是身材都保養得非常棒，幾乎看不到歲月在她身上留下的痕跡，紅色針織外套搭配黑色喇叭褲，頭髮微捲，即使是居家造型也盡顯闊太氣質。
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