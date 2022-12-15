真的不敢抬頭看！《2022 AAA》頒獎禮上令Stray Kids內心很慌張的一幕XD

哎喲，我們真的不敢抬頭看啦！

2022Asia Artist Awards （以下簡稱為AAA）在日本名古屋舉行，邀請了不少演員、人氣愛豆團助陣，今年的陣容包括了SEVENTEEN、宇宙少女CHOCOME、林英雄、Pentagon、KARD、THE BOYZ、Stray Kids、VERIVERY、 ITZY等，一共35組歌手和18名演員參加。

2022 AAA完整獲獎名單來啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等奪大賞，金宣虎摘4大獎項

頒獎典禮上，愛豆團們幾乎都有份亮相演出，但Stray Kids卻被鏡頭捕捉到「心不在焉」，明明其他團在他們面前勁歌熱舞，成員們都低著頭或是看向其他地方，這也太不尊重別團了吧？？事情真不是這樣的，女團KARD表演途中有成員直接站在Stray Kids圍坐的桌子上熱舞，坐著的Stray Kids成員們若是直視或是稍微抬頭，就會直面女愛豆的腿部，於是大家就非常有默契地低下了頭或者扭頭轉移視線，生怕萬一眼神瞄到不該看的地方又恰巧被鏡頭拍到就尷尬了。



스트레이키즈 AAA 시상식 pic.twitter.com/fHFEkUiCUa — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) December 13, 2022

相關場景很快就被電視機前的觀眾們發現了，不少人截圖發到了網上，引來大家的熱議，紛紛留言稱：「笑死我了，這群人怎麼這麼可愛」、「哈哈哈哈，換做是我坐在下面會和他們一樣尷尬」、「Stray Kids內心應該很慌張」等。

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