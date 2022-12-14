《財閥家的小兒子》型男禹室長引熱議！「長髮+低音」太性感，網：「氣場超強，幸好是我們這一邊」

《財閥家的小兒子》型男禹室長引熱議！「長髮+低音」太性感，網：「氣場超強，幸好是我們這一邊」

韓劇   2022年12月14日   星期三17:40   Sani  

（封面圖源：黃Viu煲劇平台@《財閥家的小兒子》）

上週更新的《財閥家的小兒子》有一個首次出場的角色，鏡頭不多但存在感極強、立即在韓網引起熱議，他就是梳著背頭、嗓音低沉性感的「禹室長」。

禹兵埈室長是陳養喆為陳導俊配的保鏢，第一次露面是在兩人出車禍時第一個趕來營救。 當時禹室長梳著略顯浮誇的背頭，還有人以為是搞笑角色來的，但接下來的劇情狠狠打臉！
（圖源：黃Viu煲劇平台@《財閥家的小兒子》）

禹室長在卡車司機口袋裡發現寫著陳養喆車牌號的字條，懷疑車禍是有人故意製造，隨即在導俊命令下展開暗中調查。 與卡車司機的熟人談話時，禹室長敏瑞地留意到對方知道事故現場沒有監控攝像頭，立即鎖定他就是共犯，尾隨到犯罪老巢裡將嫌疑人一網打盡。
（圖源：黃Viu煲劇平台@《財閥家的小兒子》）

這時禹室長的高亮戲份來了，他面無表情地步步逼近嫌疑人，用低沉、帶有顆粒感的嗓音說道：「知道這件事的人除了警察，就只有策劃車禍的你。是誰指使的？」
（圖源：黃Viu煲劇平台@《財閥家的小兒子》）

這集播出後網上很多人討論，紛紛稱讚「嗓音好性感」、「低沉卻讓人感受到情緒和力量」、「禹室長超有型」、「最後那句好有壓迫感，雞皮疙瘩都起來」、「越看越覺得長得也很帥」、「突然變成電影質感」。 而因為禹室長辦事效率超高，也有不少人感慨「幸虧他是我們這一邊」XD

扮演禹室長的演員名叫金正宇，之前出演過TVING《玫瑰公寓》、tvN《智異山》《一半的一半》等劇集，以及《Hospice》《另一個我》《惡霸警察》等電影。
（圖源：Noon Company）

金正宇時常通過IG分享工作和生活，還養了一隻名叫「金仁淑」的可愛吉娃娃。上週劇集公開後很多人都跑去吉娃娃的照片底下留言（因為是最新一PO），表示已經成為他的粉絲，且拜託他不要換髮型、一直保持這個超有型的模樣~

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