《玩命交涉》黃晸珉與玄彬分別嘗試變身！西裝筆挺的原則檢察官與活躍於中東的落腮鬍粗曠要員〜

2023年初最期待的犯罪動作電影《玩命交涉》，講述為了營救在塔利班恐怖組織手上的韓國人質，而前往當地的外交官黃晸珉以及駐當地國情院要員玄彬必須攜手合作，最終將如何突破行為暴走的塔利班呢？

國民演員黃晸珉形象多變，不管是《當男人戀愛時》中的專情小混混，或是《國際市場》中的辛酸小人物，《王牌計中計》中遭人誣陷的檢察官，《哭聲》中的惡質巫師，《軍艦島》中帶著女兒的表演娛樂團長，《北風》中深入北韓的臥底商人，還有《綁架影帝黃晸珉》中飾演自己而展開實境大逃亡。這次在《玩命交涉》中他將擔任一位外交官「鄭在浩」，代表韓國前往阿富汗營救受困的國人。



剛成為新手老爸的玄彬，橫跨大小螢幕的魅力不用多說，在電影《屍落之城》《騙徒》《極智對決》《機密同盟》等都令人感受到他的帥氣魅力。而本次他在《玩命交涉》中更是從海報造型曝光後就令人期待不已，他所飾演的「朴大植」是一位離開韓國已久而活躍於中東地區的國情院要員，但對於上級只想利用自己而感到灰心想離職。聽聞有韓國人質受困，不顧一切前往阿富汗，試圖以當地的方式解救人質，卻與外交官鄭在浩意見不合。



雖然外交官鄭在浩是位相當有實力的人，但這也將他第一次前往恐怖事件頻繁的阿富汗，在險惡陌生的環境下背負著救出人質的使命，沒有基本外交協議，也沒有任何前例可循的狀況下，他只能堅持交涉的原則，在最壞的狀況下做出最好的決定。不過從外型就符合當地生活的粗曠與時尚，留著落腮鬍的要員大植，為了成功讓人質活下來，則是打破原則，尋找變相迎合當地的方式來配合對方進行交涉。



黃晸珉提到，希望在片中能夠以眼神來表現出交涉過程中的緊張氣氛，玄彬也透露這角色其實對於過往有著心中的創傷，希望藉由這一次交涉行動來克服以往的傷痛。黃晸珉與玄彬在外型與演技的突破都令觀眾們相當期待。《玩命交涉》即將於2023年2月3日在台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞