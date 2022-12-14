2022 AAA完整获奖名单来啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等夺大赏，金宣虎摘4大奖项

2022亚洲明星盛典（Asia Artist Awards）昨晚在日本名古屋举办，李俊昊斩获年度演员和Hot Trend两个奖项、SEVENTEEN拿下年度歌手等3个奖项，金宣虎久违露面捧走最佳选择等4个奖项。

以下为完整获奖名单：

AAA大赏：

年度演员：李俊昊



年度歌手：SEVENTEEN



年度专辑：Stray Kids



年度歌曲：IVE

年度表演：NewJeans

年度舞台：林英雄

AAA Fabulous奖：林英雄，SEVENTEEN

AAA最佳艺人：ITZY，THE BOYZ，THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ，韩韶禧，徐仁国，朴敏英

AAA最佳演员：李宰旭，李浚荣，金世正，权俞利

AAA最佳演技表演：金永大，苞娜，崔始源，黄旼炫

AAA最佳音乐人：Peck Palitchoke，TREASURE，崔睿娜，LE SSERAFIM，NiziU



AAA最佳制作人：STARSHIP娱乐徐贤周（音）

AAA最佳选择：宇宙少女CHOCOME，KARD，Kep1er，Stray Kids，PENTAGON，金宣虎

AAA最佳Achievement X HITO Communications：权俞利

AAA新人赏：IVE，NewJeans，LE SSERAFIM，姜丹尼尔，徐范俊



AAA Scene Stealer：柳炅秀

AAA亚洲名人：LYODRA，ITZY，BE：FIRST，PP Krit，Billkin Putthipong，金宣虎，权俞利

AAA Emotive奖：NMIXX，CRAVITY，罗人友

AAA Hot Trend奖：IVE，NiziU，林英雄，SEVENTEEN，李俊昊，朴敏英

AAA Icon奖：AleXa，VERIVERY，林在赫

AAA Idolplus人气奖：金宣虎，防弹少年团



AAA DCM人气奖：林英雄，BLACKPINK，金宣虎，金世正

AAA Potential奖：LIGHTSUM，TFN，KINGDOM，Billlie，姜丹尼尔

AAA Focus奖：Lapillus，TRENDZ，ATBO，周鹤年

AAA New Wave奖：TEMPEST，NMIXX，Kep1er，黄旼炫，崔始源



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