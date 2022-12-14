2022 AAA完整获奖名单来啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等夺大赏，金宣虎摘4大奖项

2022亚洲明星盛典（Asia Artist Awards）昨晚在日本名古屋举办，李俊昊斩获年度演员和Hot Trend两个奖项、SEVENTEEN拿下年度歌手等3个奖项，金宣虎久违露面捧走最佳选择等4个奖项。
以下为完整获奖名单：
AAA大赏：
年度歌曲：IVE
年度表演：NewJeans
年度舞台：林英雄
AAA Fabulous奖：林英雄，SEVENTEEN
AAA最佳艺人：ITZY，THE BOYZ，THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ，韩韶禧，徐仁国，朴敏英
AAA最佳演员：李宰旭，李浚荣，金世正，权俞利
AAA最佳演技表演：金永大，苞娜，崔始源，黄旼炫
AAA最佳音乐人：Peck Palitchoke，TREASURE，崔睿娜，LE SSERAFIM，NiziU
AAA最佳制作人：STARSHIP娱乐徐贤周（音）
AAA最佳选择：宇宙少女CHOCOME，KARD，Kep1er，Stray Kids，PENTAGON，金宣虎
AAA最佳Achievement X HITO Communications：权俞利
AAA新人赏：IVE，NewJeans，LE SSERAFIM，姜丹尼尔，徐范俊
AAA Scene Stealer：柳炅秀
AAA亚洲名人：LYODRA，ITZY，BE：FIRST，PP Krit，Billkin Putthipong，金宣虎，权俞利
AAA Emotive奖：NMIXX，CRAVITY，罗人友
AAA Hot Trend奖：IVE，NiziU，林英雄，SEVENTEEN，李俊昊，朴敏英
AAA Icon奖：AleXa，VERIVERY，林在赫
AAA Idolplus人气奖：金宣虎，防弹少年团
AAA DCM人气奖：林英雄，BLACKPINK，金宣虎，金世正
AAA Potential奖：LIGHTSUM，TFN，KINGDOM，Billlie，姜丹尼尔
AAA Focus奖：Lapillus，TRENDZ，ATBO，周鹤年
AAA New Wave奖：TEMPEST，NMIXX，Kep1er，黄旼炫，崔始源
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