2022 AAA完整获奖名单来啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等夺大赏，金宣虎摘4大奖项

2022 AAA完整获奖名单来啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等夺大赏，金宣虎摘4大奖项

明星   2022年12月14日   星期三12:00   Sani  

（封面图源：JYP娱乐，IG@kimseonho_staff.diary，Twitter@pledis_17、Stray_Kids）

2022亚洲明星盛典（Asia Artist Awards）昨晚在日本名古屋举办，李俊昊斩获年度演员和Hot Trend两个奖项、SEVENTEEN拿下年度歌手等3个奖项，金宣虎久违露面捧走最佳选择等4个奖项。

以下为完整获奖名单：

AAA大赏：

年度演员：李俊昊
（图源：JYP娱乐）

年度歌手：SEVENTEEN
（图源：Twitter@pledis_17）

年度专辑：Stray Kids
（图源：Twitter@Stray_Kids）

年度歌曲：IVE

年度表演：NewJeans

年度舞台：林英雄

AAA Fabulous奖：林英雄，SEVENTEEN

AAA最佳艺人：ITZY，THE BOYZ，THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ，韩韶禧，徐仁国，朴敏英

AAA最佳演员：李宰旭，李浚荣，金世正，权俞利

AAA最佳演技表演：金永大，苞娜，崔始源，黄旼炫

AAA最佳音乐人：Peck Palitchoke，TREASURE，崔睿娜，LE SSERAFIM，NiziU
（图源：Twitter@le_sserafim）

AAA最佳制作人：STARSHIP娱乐徐贤周（音）

AAA最佳选择：宇宙少女CHOCOME，KARD，Kep1er，Stray Kids，PENTAGON，金宣虎

AAA最佳Achievement X HITO Communications：权俞利

AAA新人赏：IVE，NewJeans，LE SSERAFIM，姜丹尼尔，徐范俊
（图源：Twitter@NewJeans_ADOR）

AAA Scene Stealer：柳炅秀

AAA亚洲名人：LYODRA，ITZY，BE：FIRST，PP Krit，Billkin Putthipong，金宣虎，权俞利

AAA Emotive奖：NMIXX，CRAVITY，罗人友

AAA Hot Trend奖：IVE，NiziU，林英雄，SEVENTEEN，李俊昊，朴敏英

AAA Icon奖：AleXa，VERIVERY，林在赫

AAA Idolplus人气奖：金宣虎，防弹少年团

AAA DCM人气奖：林英雄，BLACKPINK，金宣虎，金世正

AAA Potential奖：LIGHTSUM，TFN，KINGDOM，Billlie，姜丹尼尔

AAA Focus奖：Lapillus，TRENDZ，ATBO，周鹤年

AAA New Wave奖：TEMPEST，NMIXX，Kep1er，黄旼炫，崔始源
（图源：Twitter@MINHYUN_PLEDIS）

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