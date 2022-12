意外天然呆？ITZY Yeji機場秀昂貴穿搭，往下看靴子竟忘拉拉鍊網友笑：上面帥下面瘋XD

真實個性也太可愛XD

JYP超強女團ITZY強勢宣告回歸、粉絲全都等不及!釋出的同名歌曲《Cheshire》不負眾望,高質量高強度的歌曲再引來盛讚。而新專輯《CHESHIRE》短時間內已打破自身銷量紀錄,讓人大讚:女王歸來!



挾帶著極高人氣回歸的ITZY,除了帶來引頸期盼的精彩舞台,大家更注意到團體造型超級美!一系列宣傳造型套套吸睛,不只凸顯團體風格,更能展現每位成員的個性與優勢,每次亮相都引來新一波關注!而新公布的巡迴演唱會日程中驚現台灣站,讓粉絲全都沸騰啦~



除了回歸舞台與活動,最近成員Yeji更引起一波話題。日前團體現身機場、準備前往日本參加《AAA頒獎典禮》,5位成員一字排開秀出機場穿搭,精心打造的造型每套皆要價不斐!然而Yeji卻被發現「靴子拉鍊忘了拉」!畫面曝光讓網友全笑倒啦~



Yeji is ready to take off those boots pic.twitter.com/UddTdDO5Fj