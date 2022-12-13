快認不出來是她！繼《惡之花》後睽違2年以《法錢》回歸小螢幕的文彩元！變身帥氣陸軍少校1月6日首播

好久不見演員文彩元，即將在新作品《法錢》中與李善均合作，飾演一位由檢察官出身而成為法務官陸軍少校，新短髮造型充滿帥氣又冷酷的魅力。

SBS新金土電視劇《法錢》描述法律與金錢的糾葛，金錢商人殷勇（李善均飾）以及法律技術者俊京（文彩元飾）的痛快復仇故事。由電視劇《女王的教室》《太陽的後裔》作家金元碩以及電影《極惡對決》李元泰導演共同攜手合作，並由李善均、文彩元、朴勳、姜有錫等演員共同演出。



《法錢》中文彩元飾演一位從通過司法考試到研修院時期，以首席之姿畢業的菁英，出身檢察官而擔任法務官陸軍少校的「朴俊京」。她是位比任何人都正義熱血的檢察官，但母親卻在惡勢力下犧牲，死因卻不明不白，讓朴俊京決定展開冷血復仇。文彩元的作品相當多元，不受題材限制，也有獨特的自然魅力與細膩內心演技，受到廣大觀眾們的喜愛，本次她將挑戰更成熟細膩的演出，令人期待。



除了演技以外，文彩元本次的造型也令人驚豔。以往她總是留著長髮，以溫柔氣質的造型出現，這一次她則是以短髮造型加上軍裝登場，眼神銳利不放過一絲線索。她下定決心與惡勢力對立，必須出奇制勝。文彩元也表示希望透過這次《法錢》中的角色展現自己的另一面，也請大家多多期待。SBS新劇《法錢》將於1月6日晚間首播。



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