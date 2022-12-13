快认不出来是她！继《恶之花》后睽违2年以《法钱》回归小萤幕的文彩元！变身帅气陆军少校1月6日首播

好久不见演员文彩元，即将在新作品《法钱》中与李善均合作，饰演一位由检察官出身而成为法务官陆军少校，新短发造型充满帅气又冷酷的魅力。

SBS新金土电视剧《法钱》描述法律与金钱的纠葛，金钱商人殷勇（李善均饰）以及法律技术者俊京（文彩元饰）的痛快复仇故事。由电视剧《女王的教室》《太阳的后裔》作家金元硕以及电影《极恶对决》李元泰导演共同携手合作，并由李善均、文彩元、朴勋、姜有锡等演员共同演出。



《法钱》中文彩元饰演一位从通过司法考试到研修院时期，以首席之姿毕业的菁英，出身检察官而担任法务官陆军少校的「朴俊京」。她是位比任何人都正义热血的检察官，但母亲却在恶势力下牺牲，死因却不明不白，让朴俊京决定展开冷血复仇。文彩元的作品相当多元，不受题材限制，也有独特的自然魅力与细腻内心演技，受到广大观众们的喜爱，本次她将挑战更成熟细腻的演出，令人期待。



除了演技以外，文彩元本次的造型也令人惊艳。以往她总是留著长发，以温柔气质的造型出现，这一次她则是以短发造型加上军装登场，眼神锐利不放过一丝线索。她下定决心与恶势力对立，必须出奇制胜。文彩元也表示希望透过这次《法钱》中的角色展现自己的另一面，也请大家多多期待。SBS新剧《法钱》将於1月6日晚间首播。



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