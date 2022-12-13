時隔6年《Running Man》又做了一個決定！2023年1月起變更播出時間

SBS電視台招牌節目《Running Man》將更改播出時間。

《Running Man》於2010年7月在SBS電視台開播，至今已經有12年了，經過多次成員更迭之後，目前的固定嘉賓有劉在錫、池錫辰、HAHA、金鐘國、宋智孝、梁世燦和全昭旻，而前5人更是節目的超級元老，從節目首播開始就陪伴著觀眾。



即將邁入第13年的《Running Man》，節目組做出了一個重要的決定，將播出時間從原來每週日下午5點（韓國時間，下同）調整為每週日下午6點，希望能夠吸引到更多年齡層的觀眾們。 而這也是2017年之後時隔6年再次做出調整。

作為超長待機的招牌綜藝，《Running Man》始終有著不俗的收視率，根據2022年12月大數據分析結果顯示，節目榮登週末綜藝收視率榜首，大展大勢綜藝的威力。



不過，隨著《Running Man》開播的時間越來越久，有觀眾們表示出現審美疲勞，千篇一律的遊戲再難引起大家的興趣。 而成員們之間可能太過熟悉，有時會將私下相處模式帶進節目，導致偶爾交流時口無遮攔。 金鐘國、劉在錫幾人也一度被網友批評對老大哥池錫辰態度不佳。 雖有小瑕疵，但不可否認的是《Running Man》依舊是綜藝王者，是SBS的招牌節目。



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