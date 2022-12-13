BTS防彈少年團JIN今日非公開入伍！入伍地軍警全出動了，JIN自認為兵哥哥頭的自己很可愛

防彈少年團成員JIN今日（12月13日）正式入伍服役。

作為防彈少年團隊內大哥，JIN於今日正式入伍服役，先在位於京畿道漣川的新兵教育大隊接受為期5周的基礎軍事訓練，然後將作為陸軍現役繼續服役。 上週JIN就po出了兵哥哥頭，他將原來的頭髮剃平，只留下短短一屆頭髮，圓圓的腦袋一覽無餘，JIN還自我調侃「很可愛啊」。 而剃頭照的公開也另廣大ARMY們切實感受到他終於要暫別大家去保家衛國了。 臨近入伍時間，JIN又在weverse上最後問候粉絲，說：「現在是落幕時間。 」



오늘 입대하는 BTS 진 근황 pic.twitter.com/hf96K7ZHIF — 사이버망령 (@tkdlqjakdfud) December 13, 2022

雖然JIN和經紀公司BIGHIT三番五次表示入伍當天不會舉辦任何形式的送別會，是非公開形式的入伍，希望粉絲們不要前往現場，擔心給其他戰友帶去不便。 即使如此，入伍當天依舊有不少媒體和粉絲前去，軍、警、消防方面擔心會有突發事故發生，特意設立了「中央狀況室」，周圍還停著急救車。 據官方透露預計會有5000人左右聚集。 基地周圍四處可見象徵著防彈少年團的紫色橫幅，上面寫著「歡迎BTS金碩珍和所有士兵入伍」。



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