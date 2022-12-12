退團原因成謎！朴軫永過往言論被翻出「違反標準的人，即使出道後也不會留下」

近日，JYP 娛樂宣布 NMIXX 成員 Jinni 「因私人原因退團」，由於公司並未確切說明，退團的原因也引發外界好奇。

而朴軫永過去的言論也再次被翻出，他曾發文談到公司的成長和今後的計劃，當中提到藝人的自我管理，表示公司有公司的規定。朴軫永說：「無論如何都要遵守，因此藝人從成爲練習生的瞬間開始，就被要求嚴格的自我管理。我的原則是違反這些標準的人，即使出道後也不會留下。」

這也引發熱議，網友：「那個標準沒有校園暴力酒後駕駛啊」、「校園暴力和酒後駕駛都沒關係，是以什麼標準讓退出的」、「怎麼做才能退團，理由也不公開」、「真正出去的人到現在都不說話，真心好奇是什麼標準」、「是傷害自己心情罪嗎」、「想知道那個標準是否適用於所有人」、「宗教相關標準」、「學暴之後想當愛豆的話，就去JYP吧」等等。



此前，2PM 成員 Nichkhun、 Jun. K 都曾因為酒後駕駛而被吊銷駕照。Stray Kids 成員鉉辰去年被多位同學指控國中時對同學有言語暴力、騷擾女同學等言語霸淩，之後他親自向當事人道歉並發出親筆道歉信，在中斷所有活動半年後恢復活動。

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