退團後首po，網友發現NMIXX Haewon疑似藏神秘訊息給Jinni「無法明說只能用照片表意」

風波不斷呀．．．

上週JYP宣布旗下女團NMIXX成員退團＋退社，突如其來的成員變動，讓退團風波鬧得沸沸揚揚，消息發布後許多粉絲紛紛湧入社群留下難過留言。雖然對外稱因「私人原因退團」，但在詳情不明的狀態下，也讓大家不停猜測真實原因，只能等待未來是否有進一步消息。



最近NMIXX現身機場前往日本準備參加《AAA頒獎典禮》，這是自退團消息發布後，首度以6人形式出現而引起關注，讓粉絲對現況感到唏噓，但仍希望自己喜愛的團體未來可以順利發展。



除此之外，在最近NMIXX更新的社群中，網友發現疑似隊長Haewon疑似留下給Jinni的訊息，引起瘋狂猜測！這則貼文看似正常，和粉絲NSWER們打招呼、祝大家周末愉快，然而照片中卻比出「TT」手勢。



網友表示Haewon是在對Jinni退團表示難過，也有人猜是想表達「NMIXX一直是7人」。但是因為無法明說，所以用照片來表達心情。無論網友的猜測是否真實，顯然大家對於Jinni離團都感到很捨不得。



The fact that Haewon usually does a "K-909" pose with her selfies, but now she did a "7" pose #NMIXX pic.twitter.com/4tPzqY5t6z — NiziMixx | NMIXX IS SEVEN (@NiziUmemes) December 10, 2022

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