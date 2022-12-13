柳俊烈♥惠利「密室逃脫約會目擊談」有後續：粉絲寫小紙條還收到了柳俊烈的回覆XD

柳俊烈和惠利的「密室逃脫」約會居然還有後續。

還記得韓網去年爆出的「柳俊烈惠利約會目擊談」嗎？ 兩人被民眾目睹到前去密室逃脫，玩得十分開心。 其實這段「目擊談」還有後續傳出。 有網友表示：「兩人去了朋友A某密室逃脫，他說在紙條上寫了自己是粉絲，後來收到了回復。 紙條上寫著：「我是粉絲，加油！」柳俊烈回復：「謝謝，請期待我的回歸作《外星+人》、《人間失格》。」 不忘為自己的新電影和新電視劇做宣傳。 該網友還透露自己的朋友A某平素就是柳俊烈的狂熱粉絲，見到本命真人的他大讚對方非常平易近人、和善。



柳俊烈和惠利因2015年合作拍攝《請回答1988》而熟悉，雖然惠利在劇中最終與朴寶劍扮演的角色走到了最後，但戲外卻和柳俊烈生情，當時還被劇粉們調侃是「狗煥CP的大勝利」。



2017年兩人公開戀情，已經相戀5年的他們一直感情很穩固又甜蜜，經常被民眾們目睹到約會。 其實戀情曝光初期他倆並未被大家看好，5年過去了，他們用時間證明了當初的選擇是對的。柳俊烈從電視劇圈跨入影壇，陸續主演了《外星+人》、《夜梟》等。 惠利則憑藉電視劇《我的室友是九尾狐》人氣更上一層樓，情侶兩人愛情事業雙豐收。



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