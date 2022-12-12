大家都想知道Jinni为什么退团！NMIXX前往AAA表情沉重，Sullyoon想比爱心却少了搭档

新人女团NMIXX成员Jinni本月9日宣布退团，让许多粉丝相当震惊，就连其他成员似乎也相当错愕。

NMIXX Jinni退团，经纪公司JYPE仅称是「个人因素」，但备受外界质疑，因为NMIXX 才出道约10个月，Jinni退团前10天NMIXX才在MAMA拿下奖项，前3天还在Bubble发讯息。由於理由不清不楚，以致关於Jinni退团的谣言甚嚣尘上。



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昨（12）日NMIXX为了到日本出席2022 Asia Artist Awards（AAA），剩下的6名成员在机场问候，各个表情明显很沉重、笼罩在低气压，粉丝看了都很心疼、担心剩下的成员们也不好受。最让人不舍的是，成员Sullyoon举起了手比出半个爱心，但看向了右手边却找不到搭档。

翻开过往，Sullyoon和Jinni感情当好，在面对媒体拍照时经常搭档比爱心，Jinni离开之后，Sullyoon不晓得是下意识忘记了，还是刻意想表达对於Jinni不在的惆怅，又或者和Haewon一样，可能偷偷藏了不愿Jinni离开的讯息呢？



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