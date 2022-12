Jin好可愛呀!

T-ara成員芝妍傳來大婚消息,在婚訊發布後廣獲一片祝福聲!在日前順利完婚,和老公棒球選手黃載均曝光多張婚紗照,讓大家也沉浸在幸福氛圍中!



除了新人備受注目,作為賓客之一的好友IU也因出席婚禮而引來關注。不僅現身婚宴、知恩更大方獻唱祝歌,為新人送上祝福~兩人的好交情也因此曝光,一次看到兩位女神同框,也讓大家超開心!



除了IU之外,眼尖的網友竟也發現BTS成員Jin的身影!在新人上台時,她在一旁可愛的撒花,雖然背對鏡頭,但仍能感覺到他超興奮!連新人一直往前走時也不放過,讓新娘芝妍都被逗笑了!



