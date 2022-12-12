[分集劇情]《禁婚令》朝鮮最強女騙子朴柱炫的天大謊言！愛撒嬌又專情的王金永大露腹肌求關注（EP1－2）

[有雷]《禁婚令》上週末開播，劇情快速展開令觀眾們覺得相當有趣。朝鮮君王李憲因為思念死去的世子嬪，而連續七年頒布「禁婚令」，全國男女都不可通婚因為必須以君王的揀擇為主，偏偏七年來君王都無法順利成親，全國人民也跟著受苦，於是傳言四起，君王金永大在此時遇見了靠禁婚令討飯吃的女騙子朴柱炫，甚至要她貼身照顧！

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《禁婚令》一開頭就說明了君主李憲（金永大飾）連續七年讓朝鮮人民無法自由成婚，全國女子都必須以君主的揀擇，成為中殿為主。但時間一久，民間對君王的傳言也越來越多，流傳著君王可能是閹人或是斷背同性戀，才會七年來無法順利成親。李憲對死去的世子嬪難以忘懷，也深信她不可能上吊輕生，而夜裡總在眼淚與惡夢中渡過，難以成眠。



李憲一直感到世子嬪原本居住的地方陰氣逼人，他在那裡徘徊時總會感受到世子嬪的冤屈。而他對於世子嬪深深的愛慕，世子嬪則擔憂自己沒有背景陷入宮鬥很可能被犧牲，希望李憲把私人與國事好好分開。李憲則是想盡辦法逗笑世子嬪，也希望聽她叫一聲「小憲」，不過世子嬪仍憂心忡忡，從沒開口這麼叫過他，不久後世子嬪便被發現上吊輕生，讓李憲悲痛不已。



芮素娘（朴柱炫飾）則是一個戀愛大師，認為禁婚令也無法阻止男女之間的情愛，所以禁婚令對她來說反而是一個賺錢的助力，她私下為人牽線，就算時常被捕也無所畏懼，依舊從事這樣的行業。某日世子微服出巡到她所開設的「愛月堂」，她口中也說著李憲最討厭的傳言而被捕入獄。



在獄中她聲稱月老附身，預言今年將解除禁婚令，與李憲的想法不謀而合而被認為有通靈能力。她更在李憲面前說世子嬪靈魂能夠進入她的身體，而她一席話讓李憲感到世子嬪重生而淚流滿面，於是下令要她進宮，以便李憲傳達心意。李憲則派好友，也是義禁府都事李信元（金宇錫飾）保護她，以免被宮中其他人發現。



李信元原來也是禁婚令的受害者，在成親的當日被阻斷。他在成親前，曾經偷偷去看了自己將成婚的對象，對於她的側臉以及香氣，還有她的口吻念念不忘，但在成親當日卻發現新娘被掉包，於是他決定成為義禁府都事，一邊查案保護君王，一邊尋找這位失蹤的新娘。但其實這位新娘就是眼前的芮素娘，原本也出身名門望族的她，收到了婚書原本期待不已，殊不知成親前日發生什麼事情讓她有家歸不得，成為街頭的江湖術士。李信元是否認出了她就是新娘芮賢善呢？



芮素娘在宮中很認真的達成李憲的使命，甚至在李憲的失眠夜裡送上許多故事，或是拉他到戶外去要求與李信元比試一下，讓李憲漸漸轉移重心到其他的事物，甚至想證明自己也是很有男性魅力，還脫下了滿滿汗水的龍袍露出上半身背肌以及結實腹肌，看得芮素娘的口水都快滴下來啦！甚至李憲還把月光下的芮素娘誤認為世子嬪重生，一把擁入懷中！這樣的君王也太令人心動了！



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