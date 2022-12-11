從粉絲那知道「泡泡」是什麼後，KARA奎利＆知英的反應：「你們還得花錢？那得再考慮一下了」

如果有在追星的朋友們，一定都有聽過 Bubble（泡泡），簡單來說就是一個和愛豆的聊天社區。

粉絲們可以付費購買 Ticket 來接收藝人的訊息，通常是一對一聊天室，你也可以傳送訊息給對方，現在不少團體現在都有使用。日前發行15週年紀念專輯的KARA，成員們在直播時有粉絲似乎也提到了泡泡。



姜知英問粉絲：「所以泡泡是什麼？泡泡....？」粉絲告訴她之後，姜知英疑惑：「發訊息的？我們不是有官咖嗎？我會經常去官咖的，為什麼要用泡泡。像 UFO（一種能給明星發簡訊的軟體）一樣？我們以前用過類似的？最近都用成 APP 了嗎？我得先去問問泡泡到底是什麼，看到底值不值得用。」看了留言得知泡泡得花錢後，姜知英又說：「那我不想用了，幹嘛還花錢啊！在這裡說話不行嗎？」



之後，朴奎利直播也從粉絲那得知了泡泡：「付費 APP？那我得再考慮一下了。」聽到是4500韓幣之後，朴奎利說：「那我得給你們這個價格以上的服務，怎麼也得給10000的吧？」奎利女神說完還自己笑出來 XD 還說：「既然花錢了就要提供價值以上的服務，這是我們的原則。」



而這也在 The qoo 引發熱烈討論，網友：「兩個人都很溫暖，能清楚地看到為粉絲們著想的心，真的太好了」、「粉絲們應該很幸福吧」、「奎利女神的泡泡應該很好看」、「回憶過去的知英，果然是我的同齡人」、「心態真的太帥了，不愧是專業愛豆」、「很高興能再次活躍地追KARA嗚嗚嗚」等等。



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