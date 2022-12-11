羅PD新綜藝《瑞鎮家》正式開拍！李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植、BTS V穿著制服被偶遇

《瑞鎮家》是《尹食堂》的番外篇，作爲理事活躍的李瑞鎮將晉升爲社長，紐約大學經營系出身的他，這次會怎樣經營餐廳令人期待！

《瑞鎮家》的出演陣容有李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊和崔宇植，此前有韓媒報導BTS防彈少年團V將作為「忙內」加入。對此，tvN方面則謹慎回應：「為了順利地進行拍攝，無法確認具體部分，敬請見諒。」



相關消息一公開，也讓網友紛紛表示：「哇 好期待啊 想快點看」、「因爲太有名了，反而不能在外面宣傳」、「應該會用搗亂節目使用券吧 肯定超有趣」、「防彈個人活動變得更豐富，綜藝變多了，好神奇啊」、「期待Wooga Family的默契」、「以後每週都能見到，這不是夢吧」、「應該有很多客人認出來吧」等等

日前，有網友在墨西哥偶遇朴敘俊和V，近日又有偶遇李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植和 V 5個人穿著制服走在路上，看起來像是下班路呢！而《瑞鎮家》預計在明年播出，希望可以趕快看到啦！

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