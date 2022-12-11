[分集劇情]該來的還是來了嗎！《財閥家的小兒子》炫優眼看要接手順洋金融，關鍵時刻竟遭遇導俊前世事故！（EP10）

這集結尾居然沒放下集預告，導演實在太吊人胃口啦！

JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 上集結尾導俊的證人被劫走、旻渶卻突然到場，還說拿來了「不實舉報的證據」，讓導俊無比緊張！



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第10集關鍵內容！



不實舉報的主角

旻渶在順洋理事會上拿出了「不實舉報的關鍵證據」，但矛頭並非對準導俊，而是華容：原來老職員早前送了快遞給旻渶，內容正是陳華榮下令用公款炒股的錄音。 就這樣，華容被導俊和旻渶合力拉下代表位置，順洋百貨店也成為Miracle投資公司的資產。



瞄準順洋證券

陳動基通過輿論打壓Miracle、試圖趁機收購，連陳養喆也不看好導俊。 導俊再次運用未來記憶設計圈套：在911事件前夕故意向陳動基洩露Miracle的海外投資項目、誘導他將資金投向海外，自己則趁事故發生前把國外股份全部套現、安撫國內投資者，並通過後續操作讓Miracle基金成為佔盡市場先機的最大贏家，逼迫陳動基將順洋證券賣給Miracle。



「我沒有騙你」

旻渶扛不住上司壓力放棄調查華榮案件，認為導俊說她「會成為好的檢察官」、「徐太志會在2000年回歸」都是騙人。 這時電視上播放徐太志回國消息，導俊拉著旻渶給她看、證實自己沒有說謊。 旻渶深受鼓舞，激動地和導俊擁吻在一起。

然而好景不長，檢察廳接到舉報稱Miracle參與了New Data科技的股票操縱，旻渶來導俊公司搜查，兩人再見面竟是以檢察官和嫌疑人的身份。



順洋金融的寶座

陳養喆本以為陳動基最像自己、有意讓他負責順洋金融，看到陳動基受挫後的酗酒醜態，在心裡劃掉了他的名字。

陳養喆帶導俊出席順洋金融的發佈會、打算任命他為負責人，不料路上遭遇連環車禍。 導俊終於想起上一世還是尹炫優的時候為何對4-2沒有印象：因為上一世的導俊因故身亡，這一世或許也逃不過同樣命運？



這次導演沒有放下集預告，但今天公開了相關劇照，爺孫倆滿頭是血暈倒在車後座，看起來真的不妙啊！



幸虧今晚還有第11集，不然等一周真的非常過分啊XD香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！

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