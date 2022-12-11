从粉丝那知道「泡泡」是什么后，KARA奎利＆知英的反应：「你们还得花钱？那得再考虑一下了」

如果有在追星的朋友们，一定都有听过 Bubble（泡泡），简单来说就是一个和爱豆的聊天社区。

粉丝们可以付费购买 Ticket 来接收艺人的讯息，通常是一对一聊天室，你也可以传送讯息给对方，现在不少团体现在都有使用。日前发行15周年纪念专辑的KARA，成员们在直播时有粉丝似乎也提到了泡泡。



姜知英问粉丝：「所以泡泡是什么？泡泡....？」粉丝告诉她之后，姜知英疑惑：「发讯息的？我们不是有官咖吗？我会经常去官咖的，为什么要用泡泡。像 UFO（一种能给明星发简讯的软体）一样？我们以前用过类似的？最近都用成 APP 了吗？我得先去问问泡泡到底是什么，看到底值不值得用。」看了留言得知泡泡得花钱后，姜知英又说：「那我不想用了，干嘛还花钱啊！在这里说话不行吗？」



之后，朴奎利直播也从粉丝那得知了泡泡：「付费 APP？那我得再考虑一下了。」听到是4500韩币之后，朴奎利说：「那我得给你们这个价格以上的服务，怎么也得给10000的吧？」奎利女神说完还自己笑出来 XD 还说：「既然花钱了就要提供价值以上的服务，这是我们的原则。」



而这也在 The qoo 引发热烈讨论，网友：「两个人都很温暖，能清楚地看到为粉丝们著想的心，真的太好了」、「粉丝们应该很幸福吧」、「奎利女神的泡泡应该很好看」、「回忆过去的知英，果然是我的同龄人」、「心态真的太帅了，不愧是专业爱豆」、「很高兴能再次活跃地追KARA呜呜呜」等等。



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