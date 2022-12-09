AOMG世巡香港場門票將於12/19公開發售：禹元才更加入這次巡演陣容！

想看的朋友記得日子去搶票啦！

韓國人氣HIPHOP廠牌AOMG將於二月襲港，於2月3日 (星期五) 假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行其2023世界巡演香港場。早前，香港場限量預售的VIP Package僅約一小時即被搶購一空，足證香港粉絲的熱切期待！

其他各地日前亦已經進行公開發售，樂迷反應非常熱烈，新加坡、曼谷、台北等多場演出門票更是火速售罄，AOMG超強人氣可見一斑！香港場的公開發售將於12月19日(星期一) 早上十時起開始，門票將於快達票 (網上購票: www.hkticketing.com或購票熱線: +852 31 288 288 (每日10:00AM至8:00PM)) 發售。在公開發售首日後，如有剩餘門票，則亦將於12月20日 (星期二) 起於香港會議展覽中心、香港演藝學院、香港演藝學院伯大尼古蹟校園、亞洲國際博覽館、九龍灣國際展貿中心、D．PARK愉景新城及K11 Select的快達票售票處公開發售。



[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023將由AOMG旗下藝人SIMON DOMINIC、LOCO、GRAY、LEEHI及YUGYEOM攜手打造火熱舞台。他們自明年一月起將會走訪至新加坡、曼谷、馬尼拉、東京、大阪、香港以及台北，掀起了亞洲熱話。

今天下午時分，AOMG方面更宣佈禹元才加入這次世巡的陣容，令歌迷粉絲的期待感升級！



[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN HONG KONG門票售價詳情如下(*全坐位)：

港幣 $1,388 (VIP Package)

＊12人小組合照 (將於演出當日下午4:30PM進行)

＊歡送活動 (將於演出後進行)

港幣 $1,088 (Gold)

＊歡送活動 (將於演出後進行)

港幣 $988 (Silver)

港幣 $688 (Bronze)

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