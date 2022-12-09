T-ara芝妍明日與職棒選手黃載均成婚，12年好友IU義氣獻唱祝歌！

今日有消息稱IU將為T-ara芝妍和棒球運動員黃載均的婚禮演唱祝歌，所屬社EDAM娛樂很快就證實了這一消息。

IU和芝妍雖然不同公司，但同為1993年出生的同齡朋友，兩人2010到2011年一起出演SBS綜藝《英雄豪傑》，由此結緣成為好友至今。 今年9月IU舉辦演唱會《The Golden Hour》時，芝妍和男友也有到現場探班。





IU和芝妍不經常在SNS上分享合照，但彼此辛苦時一定是最可靠的支撐。 2020年一同出演真人秀《ON&OFF》時，IU提到之前一直把芝妍當妹妹看待，直到有一次她非常辛苦、獨自苦撐的時候，見到芝妍當瞬間立即崩潰大哭，令她意識到芝妍在她心中已經是值得依靠的姐姐。 而芝妍似乎也想起當時情景，趕快示意IU拿紙巾給她。



IU形容芝妍是「最讓人擔心也最無需擔心的朋友，不管多辛苦都能堅持下來，非常可靠」。 而芝妍則描述IU是：「雖然看起來很小但非常堅強，辛苦時無需去找她，她會率先發覺而主動來找我。」



芝妍和黃載均去年經朋友介紹認識，今年2月同時通過IG宣佈戀情和結婚計劃。芝妍稱黃載均是她人生的禮物：「無論何時都主動照顧我、愛護我，告訴我何為幸福」。 黃載均也在IG PO出手寫信，稱芝妍在他最辛苦的時期緊緊抓住他、陪伴他，「單是存在本身都給我很大幫助」。 恩愛模樣獲得大批粉絲和網民祝福。



芝妍和黃載的婚禮將在明天（12月10日）於首爾新羅酒店舉辦，據悉將以非公開形式進行、只邀請雙方親友出席。

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