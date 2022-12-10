《機智醫生生活》「秋敏荷」安恩眞笑場原因：「圓滾滾孕肚」其實是副導演（男），為十萬韓元咬牙扮孕婦

tvN溫馨醫療劇《機智醫生生活》播出兩季都好評不斷，在第三季懸而未決的情況下率先啟動藍光DVD製作項目。 昨天通過YouTube「頻道十五夜」公開超長預告片，幕後花絮也很有看點！

藍光DVD是第一季加第二季的導演剪輯版，還包含片場花絮、樂隊軼事、10位主演的採訪、99s和4對CP的注釋， 時長足有98小時，就連預告片都有34分鐘，真的誠意滿滿！



預告裡公開了不少NG片斷，其中安恩真的一段尤其引起關注。 原本的劇情是秋敏荷醫生（安恩眞 飾）幫孕婦做檢查，看到超聲波畫面後感覺情況不對，嚴肅地說需要請教授醫師過來。

實際拍攝時安恩真用擔憂的眼神看向「孕婦」、努力念完台詞，隨即忍不住笑場。 導演問「現在是應該笑的狀況嗎？ ！」但也跟著笑起來，因為這一幕格外難拍是有原因的！



那就是——孕婦的扮演者其實是這部劇的副導演！因為請真正的孕婦來拍戲比較不方便，所以用「只要肚子出鏡就給十萬元」的條件，成功說服副導演躺到檢查床上XD



安恩真笑著說：「對不起，因為（肚子）演得太好了！」導演及時補充：「十萬元已經轉賬過去哦！」一直努力憋笑的副導演終於破功、全場都爆笑不止，這段NG的標題就叫做：「副導演的兼職」XDD



슬의 걍 촬영현장이 개그임 ㅜ

임산부가 임산부가 아님

조감독이 배까고 임산부 하고 있음 pic.twitter.com/RZJl5yTKV1 — 무☃︎ (@beujoa) December 8, 2022

《機智醫生生活》藍光DVD將在三週後開始預售，真的要買來珍藏啦！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞