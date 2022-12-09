AOMG世巡香港场门票将於12/19公开发售：禹元才更加入这次巡演阵容！

想看的朋友记得日子去抢票啦！

韩国人气HIPHOP厂牌AOMG将於二月袭港，於2月3日 (星期五) 假九龙湾国际展贸中心汇星Star Hall举行其2023世界巡演香港场。早前，香港场限量预售的VIP Package仅约一小时即被抢购一空，足证香港粉丝的热切期待！

其他各地日前亦已经进行公开发售，乐迷反应非常热烈，新加坡、曼谷、台北等多场演出门票更是火速售罄，AOMG超强人气可见一斑！香港场的公开发售将於12月19日(星期一) 早上十时起开始，门票将於快达票 (网上购票: www.hkticketing.com或购票热线: +852 31 288 288 (每日10:00AM至8:00PM)) 发售。在公开发售首日后，如有剩余门票，则亦将於12月20日 (星期二) 起於香港会议展览中心、香港演艺学院、香港演艺学院伯大尼古迹校园、亚洲国际博览馆、九龙湾国际展贸中心、D．PARK愉景新城及K11 Select的快达票售票处公开发售。



[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023将由AOMG旗下艺人SIMON DOMINIC、LOCO、GRAY、LEEHI及YUGYEOM携手打造火热舞台。他们自明年一月起将会走访至新加坡、曼谷、马尼拉、东京、大阪、香港以及台北，掀起了亚洲热话。

今天下午时分，AOMG方面更宣布禹元才加入这次世巡的阵容，令歌迷粉丝的期待感升级！



[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN HONG KONG门票售价详情如下(*全坐位)：

港币 $1,388 (VIP Package)

＊12人小组合照 (将於演出当日下午4:30PM进行)

＊欢送活动 (将於演出后进行)

港币 $1,088 (Gold)

＊欢送活动 (将於演出后进行)

港币 $988 (Silver)

港币 $688 (Bronze)

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