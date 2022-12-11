冬天就要吃熱乎乎的年糕鍋！韓國當下最火MBTI辣炒年糕，邊吃邊玩XD

辣炒年糕作為韓國國民小吃，不斷推陳出新，這次有商家又玩出了新花樣。

來韓國不得不吃的地道美食就是辣炒年糕，除了傳統、經典的甜辣味之外，近些年各大商家擠破頭腦研發新口味，於是有了「湯汁辣炒年糕」、「奶油味辣炒年糕」、「墨魚汁辣炒年糕」等等獵奇新品。 商家們對於新品的追求遠不止於此，聽說近期最火的就是「MBTI年糕火鍋」。



「MBTI」（Myers–Briggs Type Indicator）是人格類型理論模型，共有16種，該人格測試在韓國相當風靡。 知名連鎖店「兩餐年糕」（두끼 떡볶이）就真的將兩大爆款結合了起來，發明了「MBTI年糕火鍋」。 將原本的年糕換成了字母形狀，配上魚餅、金針菇、蔬菜、香腸等，倒上熬好的高湯和甜辣可口的調味汁，最適合寒風陣陣的冬季了。



一口年糕軟糯，魚餅吸滿了高湯汁，蔬菜清甜爽口，熱熱辣辣的來上一鍋，瞬間找回了人生的幸福。



除此之外，「兩餐年糕」還有招牌菜油炸肉餃子、油炸火腿午餐肉、乳酪球等，脂肪+碳水盛宴，誰也逃不過！一邊吃一邊找出自己的MBTI，也很不錯哦。



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