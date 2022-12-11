金賢珠&朴喜洵《Trolley：命運交叉點》主演海報直指「有軌電車難題」，單人海報亦藏有玄機

金賢珠、朴喜洵、金武烈與鄭秀彬主演的《Trolley：命運交叉點》釋出了全新海報，海報細節暗示了主題「Trolley」。

《Trolley：命運交叉點》講述隱藏過去而生活的國會議員夫人，她的秘密被公諸於世後展開的故事，雜揉懸疑與愛情元素。由參與過《Stove League》、《紅天機》導演的金文教執導，《你喜歡布拉姆斯嗎》柳寶利編劇。

從官方的企劃意圖可知，「Trolley」指倫理學上的「Trolley困境」問題（有軌電車難題；Trolley problem），大致的意思是指一輛列車正往五個動彈不得的人行駛，而你可以選擇改變行駛方向讓列車改道，但另一條軌道上也有一個動不了的人。

四位主演的海報，其中一款就用影子暗示他們正處在Trolley困境，金賢珠飾演的國會議員夫人金惠珠是面臨選擇的人，她會選擇視而不見，讓列車撞向金秀彬（鄭秀彬 飾）與輔佐官張宇宰（金武烈 飾），還是操縱杆讓列車撞向自己的國會議員丈夫南中道（朴喜洵 飾）？

▼「你的真相──我的選擇」



▼「沒有想過能永遠隱藏起來」



四款單人海報若拼湊起來，也有兩條線暗示Trolley困境，金惠珠依然是有選擇權的那方，同樣一邊是金秀彬與張宇宰，一邊是南中道。



金惠珠是書籍修復師兼國會議員夫人，她過去的秘密浮出水面，人生迎來了劇變……「現在的我對你很陌生。」金惠珠會這樣開口，是因為秘密被揭露，丈夫的態度有所變化？



南中道即將挑戰第三次連任國會議員，他從律師時期就致力於為弱勢發聲，也相當保護妻子不在媒體面前露臉。然而，妻子的秘密會動搖他們之間的感情嗎？一句 「我愛你，不要懷疑。」卻讓人懷疑。



張宇宰身為南中道的輔佐官，從一名社會線記者跟隨南中道來到汝矣島，以乾淨俐落的處理方式、迅速且正確的判斷力備受器重。然而，他卻丟出這句話：「我為什麼要把我的人生賭在議員身上？」引人好奇。



她是讓人疑問的不速之客，金秀彬從小因父母離異而在兒童之家生活，一直將自己的安危放在首要位置。某天，她突然出現在生活於不同世界的金惠珠、南中道夫婦面前，宣告一切將出現變化。



《Trolley：命運交叉點》將於19日晚間10點首播。

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