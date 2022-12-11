冬天就要吃热乎乎的年糕锅！韩国当下最火MBTI辣炒年糕，边吃边玩XD

辣炒年糕作为韩国国民小吃，不断推陈出新，这次有商家又玩出了新花样。

来韩国不得不吃的地道美食就是辣炒年糕，除了传统、经典的甜辣味之外，近些年各大商家挤破头脑研发新口味，於是有了「汤汁辣炒年糕」、「奶油味辣炒年糕」、「墨鱼汁辣炒年糕」等等猎奇新品。 商家们对於新品的追求远不止於此，听说近期最火的就是「MBTI年糕火锅」。



「MBTI」（Myers–Briggs Type Indicator）是人格类型理论模型，共有16种，该人格测试在韩国相当风靡。 知名连锁店「两餐年糕」（두끼 떡볶이）就真的将两大爆款结合了起来，发明了「MBTI年糕火锅」。 将原本的年糕换成了字母形状，配上鱼饼、金针菇、蔬菜、香肠等，倒上熬好的高汤和甜辣可口的调味汁，最适合寒风阵阵的冬季了。



一口年糕软糯，鱼饼吸满了高汤汁，蔬菜清甜爽口，热热辣辣的来上一锅，瞬间找回了人生的幸福。



除此之外，「两餐年糕」还有招牌菜油炸肉饺子、油炸火腿午餐肉、乳酪球等，脂肪+碳水盛宴，谁也逃不过！一边吃一边找出自己的MBTI，也很不错哦。



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