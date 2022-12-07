《還魂：光與影》最新預告揭第二季關鍵設定：陳武喚醒落壽造出「神秘失憶女子」，張煜不顧性命請她取出冰石

tvN奇幻劇《還魂：光與影》昨日公開Highlight劇情預告片，2分40秒時長首次公開大量關鍵細節。
張煜認為自己不應存活於世、所以決定不再做任何事，卻不知為何變成「抓怪物的怪物」、引起畏懼。 張煜不堪承受冰石之力，希望找到陳雪蘭那樣具有神力的人幫忙取出，但朴進告訴他：一旦取出冰石，他的生命也將告終。
預告片開頭出現一個帶有石化痕跡的女人。 陳武拿出法器念念有詞：「我要再次召喚已死的落壽，讓張煜陷入混亂。」 落壽面孔的女子失去記憶、不認識張煜和徐律，卻能看到張煜體內有一顆「漂亮的石頭」，讓張煜十分驚訝。
金道主認為陰陽玉的另一個主人已死，勸張煜毀掉「中劍的地方抱著的紅色鳥蛋」。 而世子提到那把劍「曾經貫穿他的身體」，難道張煜是被陰陽玉救下一命？
陳武繼續蠱惑世子、讓他把張煜當做工具即可，張煜一眼便看穿他的心思。 世子勸張煜停下腳步，但張煜不打算後退：「你做的事絕對錯了，而阻止這件事絕對是正確的，所以我來做必須做的事。」
徐律因為最早離開松林而沒能在張煜和當具最危難時出手相助，為此感到歉疚。 當他再次見到落壽面孔的女人，哭著將她擁入懷中，似乎認定這一次不會將初戀拱手讓人。
最後一幕神秘女子和張煜在光明和黑暗兩個空間中背對背而坐，張煜暗示她幫忙取出冰石：「妳看到我體內的冰石了吧？ 如果妳真有那了不起的神力，那就是妳的用武之地。」
《還魂：光與影》12月10日開播、一共10集，海外觀眾可在Netflix同步追劇！
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告