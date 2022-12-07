李宰旭《帶輪子的家4》展現廚藝與甜點手藝被說「可以結婚了」，金熙元跑第一：「要跟我交往嗎」

李宰旭和金惠奫因為和路雲合作了《意外發現的一天》結為好友，日前受邀《帶輪子的家4》作客，李宰旭大展廚藝與甜點手藝頻頻被讚許「可以結婚了」，後來的聊天過程正好也聊到結婚話題。

《帶輪子的家4》第7集，李宰旭是擔任路雲副廚，但因路雲的失誤默默反客為主主掌了料理，成功把金惠奫想吃的牛肉大醬湯救回。第8集，他端出自己事前親自做好的提拉米蘇，路雲和金惠奫接連說：「真有兩下子，宰旭結婚吧！」「我真的非常認同你可以結婚了！」兩位哥哥成東鎰與金熙元也對提拉米蘇相當滿意。



聊到「結婚和演戲哪個重要」，李宰旭毫不猶豫選擇結婚，表示人活一輩子沒有配偶的話「感覺會很傷心」，想要有個全心全意愛他、互相依靠的對象。李宰旭說明自己在愛情裡是屬於付出的類型，金熙元聽了竟說：「你要跟我交往嗎？」全場爆笑出聲。



分手的話怎麼辦？李宰旭認為既然都努力過了，反而不會留戀。金熙元問：「你對她那麼好，就結束了？」李宰旭坦然的說：「不行就算了吧……」想不到又被告白(?)一次：「就說跟我交往了吧！」



李宰旭說了「沒有配偶會很傷心」，又展現廚藝、甜點手藝，還表明自己是喜歡付出的類型，也難怪50多歲還單身的金熙元會開口想和李宰旭交往了啊！不少觀眾看了李宰旭出演的集數，也大喊想嫁給李宰旭、要金熙元先領號碼牌排隊了XDD。

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