《还魂：光与影》最新预告揭第二季关键设定：陈武唤醒落寿造出「神秘失忆女子」，张煜不顾性命请她取出冰石

tvN奇幻剧《还魂：光与影》昨日公开Highlight剧情预告片，2分40秒时长首次公开大量关键细节。
张煜认为自己不应存活於世、所以决定不再做任何事，却不知为何变成「抓怪物的怪物」、引起畏惧。 张煜不堪承受冰石之力，希望找到陈雪兰那样具有神力的人帮忙取出，但朴进告诉他：一旦取出冰石，他的生命也将告终。
预告片开头出现一个带有石化痕迹的女人。 陈武拿出法器念念有词：「我要再次召唤已死的落寿，让张煜陷入混乱。」 落寿面孔的女子失去记忆、不认识张煜和徐律，却能看到张煜体内有一颗「漂亮的石头」，让张煜十分惊讶。
金道主认为阴阳玉的另一个主人已死，劝张煜毁掉「中剑的地方抱著的红色鸟蛋」。 而世子提到那把剑「曾经贯穿他的身体」，难道张煜是被阴阳玉救下一命？
陈武继续蛊惑世子、让他把张煜当做工具即可，张煜一眼便看穿他的心思。 世子劝张煜停下脚步，但张煜不打算后退：「你做的事绝对错了，而阻止这件事绝对是正确的，所以我来做必须做的事。」
徐律因为最早离开松林而没能在张煜和当具最危难时出手相助，为此感到歉疚。 当他再次见到落寿面孔的女人，哭著将她拥入怀中，似乎认定这一次不会将初恋拱手让人。
最后一幕神秘女子和张煜在光明和黑暗两个空间中背对背而坐，张煜暗示她帮忙取出冰石：「你看到我体内的冰石了吧？ 如果你真有那了不起的神力，那就是你的用武之地。」
《还魂：光与影》12月10日开播、一共10集，海外观众可在Netflix同步追剧！
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