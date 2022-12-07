《我家的熊孩子》拔襪子大賽讓馬賽克頻頻出動XD 崔振赫傻事再添一樁

《我家的熊孩子》拔襪子大賽讓馬賽克頻頻出動XD 崔振赫傻事再添一樁

綜藝   2022年12月7日   星期三15:05   草莓  

（封面圖源：黃viu綜藝平台@《我家的熊孩子》截圖）

吳珉錫被脫有Neymar內馬爾金蟬脫殼的既視感，整個很「順暢」XDD

《我家的熊孩子》近期節目來了場「秋季旅遊」（不就類團結大會XD），最新EP.320玩起拔襪子爭奪黃金鑰匙的比賽，過程不時「出動馬賽克」笑果十足。

金俊昊和李常敏率先對決，結果兩個人拉拉扯扯之下，襪子都還沒脫就先脫了衣服和褲子，金俊昊的圓圓且白白的肚子便裸露在外，李常敏的褲子也被退去了一些。最搞笑的是兩人的姿勢！李常敏的頭一度出現在金俊昊的胯下，畫面相當衝擊人XDD。
（圖源：黃viu綜藝平台@《我家的熊孩子》截圖）

再來就是吳珉錫了，身為聰明隊的他出手挑釁Moziri（笨）隊，結果反被金鍾國隻手脫掉衣服。金鍾國出手讓他「金蟬脫殼」，彷彿重現了上月底世界盃足球小組賽，塞爾維亞選手單手把巴西球員內馬爾（Neymar）的衣服「抓掉」XDD。
（圖源：黃viu綜藝平台@《我家的熊孩子》截圖）

Moziri與聰明隊3比4 PK時，金鍾旼甚至被脫到內褲清晰可見！場面相當慘烈，棚內MC與媽媽們都笑翻！
（圖源：黃viu綜藝平台@《我家的熊孩子》截圖）

除了馬賽克的出動讓人笑出聲之外，「牛仔褲赫」崔振赫的傻事也成為笑點。他在自己隊的大本營裡撿到寫著黃金鑰匙的襪子，結果主人正是他自己啊！差點就把黃金鑰匙親手送給對手了。
（圖源：黃viu綜藝平台@《我家的熊孩子》截圖）

▼《我家的熊孩子》上述片段


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