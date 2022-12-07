亲送专辑到具荷拉的灵前！KARA姜知英：「姐姐你能听到我说的话吗？我爱你，好想你」

为了庆祝团体成军15周年，KARA 日前带著新专辑《Move Again》回归，而宣传活动也到了尾声。

6日，姜知英在 IG 写下：「结束活动的时候要用什么话来表达这种心情呢？这几天我静下心来，想了很多。现在这一切都还像做梦一样，我和成员们在一起的时候就会变成超级强大的人，真的是做著非常了不起的事情、无比幸运的啊...在离开组合进行 SOLO 活动的这9年里，我似乎忘掉了这些事情。」



接著她说：「能够再次以 KARA 成员的身份回归，真的很幸福！看到 KARA 这个名字让很多人再次成爲一体，这次活动让我很感激和幸福，感谢帮助我们『再次出发』的人们。」



她还说：「我们 KAMILI， 谢谢你们把不可能变成可能。如果没有你们，这一切都实现不了，虽然时间很短，但是真的很幸褔对吧？我们以后经常见面吧！咳… 成员们！本来想帅气地写上谢谢的，但是感觉心脏彷佛要爆炸了，Pass，不说也知道嘛。」表达了自己的感激之情。



最后姜知英说：「还有姐姐！终於到来，对我们来说是非常美好的日子。你能听到我说的话吗？姐姐你所期盼的这一瞬间。我爱你！好想你。」并公开具荷拉灵骨塔的照片，在那放下了 KARA 的新专辑。而 〈WHEN I MOVE〉中的歌词就有一段是「终於到来，对我们来说是非常美好的日子。Move your body 你能听到我说的话吗？你所期盼的这一瞬间」，原来就是成员们想对具荷拉说的话 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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