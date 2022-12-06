Kara韓昇延曾被惡剪影片指「欺負許齡智」，2022親自cover影片，網喊：兩人也太像了吧

KARA近日首度轉學至《認識的哥哥》，暢聊時隔7年6個月回歸的趣事以及和過往活動差異。聊到許齡智在團體的定位是「新生」，韓昇延不免要替自己平反。

許齡智2014年透過公開選秀節目《KARA Project》獲選為KARA新成員，替補妮可與姜知英離隊的缺。當年一場粉絲見面會，韓昇延只是想要倒個飲料，卻因為許齡智不知所措的幫忙，加上自己面無表情，馬上就被指責欺負許齡智。

「裡面的齡智看起來很怕我，但仔細看影片，齡智只是動了動幾下手，其他什麼事也沒做！」昇延喊冤，齡智聽了大笑後接著說：「甚至，那時候姐姐是在幫我倒飲料。」



不過認哥成員們還是覺得昇延表情太僵，開玩笑想像昇延內心有惡質想法，昇延滿腹委屈：「這是惡意剪輯，後面笑的部分被剪掉了！」奎利也搞笑幫忙講話：「我覺得齡智在故意裝忙，根本也沒那麼忙。」壞人馬上換齡智當XDD。



節目播出後，昇延與齡智cover了當年的影片放到自己IG。仔細一看，昇延和齡智的角色調換，齡智的穿著與神情都很有氣場，旁邊昇延顯得可愛許多、打扮成妹妹超成功。兩人重演當年場面，齡智似乎還因為彆扭而大笑出聲亂揮舞手臂，畫外音（知英？）更笑到不行。



此影片在推特達300次轉推，在‎Theqoo論壇亦引起討論。除了覺得好笑、好可愛之外，許多網友都驚呼「兩人好像」，留言「兩人太像了，齡智長大了，但昇延還是老樣子」、「兩個人長得很像，所以更可愛了」、「兩個人好像倉鼠，為什麼這麼可愛ㅠㅠ」、「大小倉鼠」。



其實，《認哥》裡聊到惡剪影片後，昇延坦承自己曾反對齡智加入，因為覺得對方「和自己形象太相像」，但齡智加入之後還是受到了姐姐們的關愛。此次回歸，「大小倉鼠」昇延與齡智拍了「臉蛋櫻桃」（臉貼著，用手比櫻桃梗）照片，網友都說根本姐妹、雙胞胎，也有人覺得昇延太減齡了更像妹妹。



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