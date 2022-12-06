Kara韩升延曾被恶剪影片指「欺负许龄智」，2022亲自cover影片，网喊：两人也太像了吧

KARA近日首度转学至《认识的哥哥》，畅聊时隔7年6个月回归的趣事以及和过往活动差异。聊到许龄智在团体的定位是「新生」，韩升延不免要替自己平反。

许龄智2014年透过公开选秀节目《KARA Project》获选为KARA新成员，替补妮可与姜知英离队的缺。当年一场粉丝见面会，韩升延只是想要倒个饮料，却因为许龄智不知所措的帮忙，加上自己面无表情，马上就被指责欺负许龄智。

「里面的龄智看起来很怕我，但仔细看影片，龄智只是动了动几下手，其他什么事也没做！」升延喊冤，龄智听了大笑后接著说：「甚至，那时候姐姐是在帮我倒饮料。」



不过认哥成员们还是觉得升延表情太僵，开玩笑想像升延内心有恶质想法，升延满腹委屈：「这是恶意剪辑，后面笑的部分被剪掉了！」奎利也搞笑帮忙讲话：「我觉得龄智在故意装忙，根本也没那么忙。」坏人马上换龄智当XDD。



节目播出后，升延与龄智cover了当年的影片放到自己IG。仔细一看，升延和龄智的角色调换，龄智的穿著与神情都很有气场，旁边升延显得可爱许多、打扮成妹妹超成功。两人重演当年场面，龄智似乎还因为别扭而大笑出声乱挥舞手臂，画外音（知英？）更笑到不行。



此影片在推特达300次转推，在‎Theqoo论坛亦引起讨论。除了觉得好笑、好可爱之外，许多网友都惊呼「两人好像」，留言「两人太像了，龄智长大了，但升延还是老样子」、「两个人长得很像，所以更可爱了」、「两个人好像仓鼠，为什么这么可爱ㅠㅠ」、「大小仓鼠」。



其实，《认哥》里聊到恶剪影片后，升延坦承自己曾反对龄智加入，因为觉得对方「和自己形象太相像」，但龄智加入之后还是受到了姐姐们的关爱。此次回归，「大小仓鼠」升延与龄智拍了「脸蛋樱桃」（脸贴著，用手比樱桃梗）照片，网友都说根本姐妹、双胞胎，也有人觉得升延太减龄了更像妹妹。



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