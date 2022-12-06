朴敘俊「進軍好萊塢」！外媒曝他將在漫威電影《驚奇隊長2》飾演Carol Danvers的老公

朴敘俊在2021年9月確定加入 Marvel 電影《驚奇隊長2》的卡司陣容，之後他也飛往英國進行拍攝。

而《驚奇隊長2》的女導演 Nia DaCosta 曾在 SNS 上上傳朴敘俊的照片，還稱他為「電視劇男友」，進而有可能因此受到導演青睞而邀請他出演本片。當時出演的消息一公開，讓不少粉絲們都相當期待！



5日，根據韓媒報導，朴敘俊將在電影《驚奇隊長2》中飾演 「驚奇隊長」Carol Danvers（卡蘿·丹佛斯）的老公一角。據悉，朴敘俊飾演的角色為「Yan」，是專門用歌曲、音樂交流的 Aldana 星球的王子，該星球居民的溝通方式是唱歌。

此前，也傳出朴敘俊可能飾演韓裔10代英雄「Amadeus Cho」，還有消息指出可能飾演「驚奇男孩」諾瓦拉。不過...一切還是以官方消息為主啦！不管是飾演什麼樣的角色，對於朴敘俊而言都是很好的經驗，大家一定也都很期待吧～！

除了《驚奇隊長2》外，朴敘俊目前拍完的作品由：電影《Dream》、電影《水泥烏托邦》和電視劇《京城生物》，這些都預計在明年上映或播出。日前，他還確定加入《尹食堂》番外篇《瑞鎮家》，看來明年也是可以看到滿滿的敘俊歐爸啊！



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