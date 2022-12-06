KPOP最初舞蹈挑戰失敗！IU一開始超有「自信」結果秒失敗，嘗試第21次終於成功了 XD

5日，IU 在 IG 限時動態上傳 KARA 〈WHEN I MOVE〉的舞蹈挑戰，結果...瞬間失敗收場，她還寫下：「KPOP 最初 Challenge 失敗。」

之後，IU 上傳成功版並寫下：「20次失敗後，在第21次 take 中成功（？）」而 KARA 成員也都轉發影片，妮可：「跳得也太棒了吧...呼～～」知英：「大家一定要看看這個，我愛 IU 」奎利：「啊～太可愛啦，無法退出這個影片啦」齡智：「謝謝 WHEN I MOVE 可愛版」。

粉絲們也紛紛直呼：「真的太可愛了，想把她放進包包裡，只有我一個人看」、「我們知恩是方背洞舞王出身」、「我們IU舞跳得太好了，好可愛」、「舞跳得真好，不愧是方背洞舞蹈機器」、「說第21次就成功了 哈哈哈」、「是國 Hip One Top，可以連舞都跳好嗎」等等。



此前，KARA 在《IU 的 Palette》跳完〈WHEN I MOVE〉後，IU 就說：「腳本讓我稍微學一下。」她接著說：「歐膩應該知道...我的上身和下身無法同時移動，要教我簡單一點的。」妮可教完舞蹈亮點「向後仰著頭，傲慢地俯視」，IU 跟著做完自信心上升，努力學習後也跟 KARA 一起跳了一段。



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