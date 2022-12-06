金旻載：「我會把心留在這裡，好想妳〜」《朝鮮精神科醫師劉世豐2》回來啦！2023年1月11日首播

2023年tvN水木電視劇《朝鮮精神科醫師劉世豐2》即將再度與觀眾們見面，繼續上一季未完的療癒故事。金旻載與金香起這對小情侶是否將正式展開戀情？預告中看金旻載單相思的樣子，是否已向金香起說出了第一季未能說出的告白呢？

2022年9月播畢的《朝鮮精神科醫師劉世豐》第一季中，雖然原本施針技巧高明的劉世豐，因某原因而無法再度為患者施針。不過他來到了鄉下的桂樹醫館，開始了不用針也能為他人帶來療癒的旅程。前來的患者說出了自己遭遇的痛苦，除了出現的病症以外，桂樹醫館全員循線追查，總能找出問題的主因而給予療癒的結果，人們彼此彌補各自的不足，讓患有心病的人能夠得到共鳴，找出活下去的理由。



第一季的未完結局也預告著一個全新的開始，預告中劉世豐（金旻載飾）與徐恩宇（金香起飾）似乎一同來到了漢陽，桂樹醫館的所有成員們也將持續地活躍著。劉世豐與徐恩宇這對小情侶的Love Line也是第二季令人期待的重點。預告中出現多次兩人相視而笑的樣子，更有劉世豐以為自己伸手觸摸得到恩宇的臉，卻是一場空的思念。「我會把心留在這裡，非常想念妳」金旻載的深情獨白，令人心動不已。



《朝鮮精神科醫師劉世豐2》即將於2023年1月11日晚間首播。



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