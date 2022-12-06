金旻载：「我会把心留在这里，好想你〜」《朝鲜精神科医师刘世丰2》回来啦！2023年1月11日首播

2023年tvN水木电视剧《朝鲜精神科医师刘世丰2》即将再度与观众们见面，继续上一季未完的疗愈故事。金旻载与金香起这对小情侣是否将正式展开恋情？预告中看金旻载单相思的样子，是否已向金香起说出了第一季未能说出的告白呢？

2022年9月播毕的《朝鲜精神科医师刘世丰》第一季中，虽然原本施针技巧高明的刘世丰，因某原因而无法再度为患者施针。不过他来到了乡下的桂树医馆，开始了不用针也能为他人带来疗愈的旅程。前来的患者说出了自己遭遇的痛苦，除了出现的病症以外，桂树医馆全员循线追查，总能找出问题的主因而给予疗愈的结果，人们彼此弥补各自的不足，让患有心病的人能够得到共鸣，找出活下去的理由。



第一季的未完结局也预告著一个全新的开始，预告中刘世丰（金旻载饰）与徐恩宇（金香起饰）似乎一同来到了汉阳，桂树医馆的所有成员们也将持续地活跃著。刘世丰与徐恩宇这对小情侣的Love Line也是第二季令人期待的重点。预告中出现多次两人相视而笑的样子，更有刘世丰以为自己伸手触摸得到恩宇的脸，却是一场空的思念。「我会把心留在这里，非常想念你」金旻载的深情独白，令人心动不已。



《朝鲜精神科医师刘世丰2》即将於2023年1月11日晚间首播。



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