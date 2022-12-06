韓娛圈最年輕的愛豆夫婦一個月教育費就花800萬韓元！普通工薪階層平均月薪才320萬韓元...韓網友：果然是他們活著的世界

明星家一個月的教育費可能是普通家庭一個月的收入。

愛豆夫婦FTISLAND崔敏煥和LABOUM金律喜兩人育有大兒子讚兒和雙胞胎女兒雅琳、雅允共三個寶寶。日前夫妻兩做客綜藝訪談節目《吳恩英的黃金商談所》，公開了一家五口的故事，沒想到全新公開的預告片不但沒有引發育兒家庭的共鳴，反被吐槽「果然是他們生活的世界和我們普通人不一樣」。

預告片裡律喜表示：「家裡三個孩子一個月的教育費就是800萬（韓幣，下同/約18萬台幣），任何一個媽媽都想要這麼為孩子付出吧。」



對於媽媽律喜在孩子身上的龐大開銷，爸爸崔敏煥直接表示「根本無法理解」。



吳恩英博士聽完說了一句：「不要把自己缺失的東西投射到孩子身上。」另觀眾十分好奇一月800萬的教育費到底是如何花出去的。要知道根據韓國官網統計數據顯示，2022年韓國就業人員平均月薪為320萬，有一部份低收入人群的月薪甚至低於300萬，僅為242萬，這800萬相當於普通職員一個月薪水的2倍多，而這僅僅是崔敏煥家3個孩子的教育費而已。

雖然只是預告片，且只有57秒，卻在韓網上引爆熱議，引來廣大民眾的吐槽和批評，眾人表示：「不是養育費用800萬，僅僅只是教育費？」、「完全不能理解，錢都怎麼花的」、「炫富吧」、「果然是他們生活的世界」、「比普通家庭，一家人的生活費還高」、「完全無法引發共鳴的諮詢，只會讓我們這種普通人覺得很違和」、「聽到這種苦惱，會讓人很厭煩」。相反也有很多人力挺這對愛豆夫婦，表示：「人家自己掙錢，你管他們怎麼花」、「三個孩子一起上保育園的話應該差不多這個數位」、「人家掙得多啊」等。



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